Pistorius: Eurofighter für Arktis-Mission sind unterwegs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat ihre Beteiligung an dem neuen Arktis-Einsatz "Arctic Sentry" begonnen. Die der Nato dafür zugesagten Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter seien zusammen mit einem Airbus A400M mit Kurs auf Island gestartet, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Zudem werde Deutschland vom 1. März an einen Verbindungsoffizier der Bundeswehr im Joint Nordic Command in Nuuk auf Grönland haben.

Wer­bung Wer­bung

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums starteten gegen Mittag vier Eurofighter vom Luftwaffengeschwader in Neuburg an der Donau. Für die Luftbetankung ist demnach ein Transportflugzeug vom Typ A400M aus dem niedersächsischen Wunstorf auf dem Weg. Der Einsatz soll auch zur weiteren Entschärfung des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Konflikts um Grönland beitragen.

Pistorius betonte in München: "Wir haben einiges für die Nordwestflanke der Nato zu bieten." Er nannte Seefernaufklärer vom Typ P-8 Poseidon, U-Boote, Fregatten, Eurofighter und die Fähigkeiten zur Luftbetankung.

Es gehe darum, Präsenz zu zeigen, zu überwachen und einzuschätzen, welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden müssen. "Die russische Nordmeerflotte ist hochaktiv in der Arktis mit atomgetriebenen U-Booten, mit ihrer Flotte. Das ist eine sehr, sehr starke militärische maritime Macht, über die wir dort reden", sagte Pistorius. Wer nicht wolle, dass dort Meerespassagen von anderen beherrscht würden oder Claims abgesteckt werden, müsse dort Präsenz zeigen.

Wer­bung Wer­bung

Nato-Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich hatte den Start des Einsatzes angekündigt. Ziel sei es, eines der strategisch bedeutendsten und zugleich klimatisch herausforderndsten Gebiete abzusichern, erklärte der US-General./cn/DP/mis