DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -0,4%Nas26.142 -0,5%Bitcoin66.439 -0,3%Euro1,1592 -0,3%Öl106,7 +1,5%Gold4.517 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX beendet Handel etwas tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Eutelsat-Aktie zündet Kursrakete: SpaceX-IPO entfacht neue Dynamik im Satellitensektor Eutelsat-Aktie zündet Kursrakete: SpaceX-IPO entfacht neue Dynamik im Satellitensektor
Ölmarkt am Wendepunkt: Experten warnen vor Verschärfung der Krise in wenigen Wochen Ölmarkt am Wendepunkt: Experten warnen vor Verschärfung der Krise in wenigen Wochen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius: Für Libanon auch künftig engagiert bleiben

21.05.26 18:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hält für die Zeit nach dem Ende des Blauhelm-Einsatzes im Libanon (Unifil) ein weiteres Engagement Deutschlands zur Stärkung der libanesischen Streitkräfte für nötig. Die Stabilisierung Libanons bleibe "in unser aller Interesse", sagte der SPD-Politiker in einer Bundestagsdebatte zur geplanten letztmaligen Verlängerung des Mandats für den Einsatz deutscher Unifil-Soldaten.

"Der Aufbau leistungsfähiger libanesischer Streitkräfte bleibt dafür entscheidend. Wie wir uns weiter engagieren, werden wir natürlich auch vor allem hier im Deutschen Bundestag diskutieren müssen", sagte Pistorius.

Der UN-Sicherheitsrat hatte im August 2025 die Beendigung der gesamten Unifil-Mission beschlossen. Sie wurde 1978 zur Überwachung des Grenzgebiets zwischen Israel und dem Libanon gestartet. Derzeit sind noch 10.000 Soldaten beteiligt. Nach ihrem Abzug soll die libanesische Armee die Kontrolle übernehmen. Die Bundesregierung will den Einsatz der Deutschen Marine vor der Küste des Libanon ein letztes Mal bis zum 30. Juni 2027 verlängern und bittet die Abgeordneten um Zustimmung.

Der Verteidigungsminister nennt Straße von Hormus

Pistorius betonte, es werde über Unfil hinaus auf das Engagement Deutschlands in der Region ankommen. Besonders gelte das aktuell für die Straße von Hormus. Gegenseitige Blockaden der Meerenge durch Iran und die USA haben den Seeverkehr dort praktisch zum Erliegen gebracht.

"Ihre Sicherheit ist von zentraler Bedeutung für Energieversorgung, Welthandel und globale Stabilität. Deshalb liegt eine multinationale Mission zur Sicherung der Seewege grundsätzlich in unserem strategischen Interesse.", sagte Pistorius mit Blick auf die Meerenge.

Und: "Fest steht: Eine Beteiligung der Bundeswehr kann es nur nach einer dauerhaften Beendigung der Kampfhandlungen geben, unter Einbeziehung der USA, auf stabiler völkerrechtlicher Grundlage und natürlich nur mit Zustimmung des Deutschen Bundestages."/cn/DP/men