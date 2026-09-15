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Pistorius in den USA: Treffen mit US-Minister Hegseth

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Lockheed Martin Corp.
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BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius reist zu einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth in die USA. Der SPD-Politiker werde am Dienstag ein Gespräch im Pentagon führen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht.

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Pistorius wird dann zunächst weiter nach New York reisen. Auf dem Programm stehen Gespräche mit UN-Vertretern, darunter Generalsekretär António Guterres. Es geht dabei auch um die Zukunft von UN-Blauhelmeinsätzen.

Im texanischen Fort Worth besucht Pistorius am Freitag den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin. Das Unternehmen liefert dort den ersten von Deutschland bestellten Tarnkappenjet vom Typ F-35 aus. Die Flugzeuge sollen die überalterte Tornado-Flotte der Deutschen Luftwaffe ablösen./cn/DP/stw

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25.07.18 Lockheed Martin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.18 Lockheed Martin Equal Weight Barclays Capital
30.01.18 Lockheed Martin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.17 Lockheed Martin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.17 Lockheed Martin Sector Perform RBC Capital Markets

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