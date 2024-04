Pistorius in Frankreich - Vereinbarung über Kampfpanzer der Zukunft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungen in Paris und Berlin wollen am Freitag eine Grundsatzvereinbarung für den gemeinsamen Bau eines hochmodernen Landkampfsystems schließen. Dazu reist Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu einem Treffen mit seinem Amtskollegen Sébastien Lecornu nach Frankreich. Beide wollen eine Absichtserklärung ("Memorandum of Understanding") unterzeichnen. Ziel ist der gemeinsame Bau eines Kampfpanzersystems der Zukunft, das in Deutschland auf den Kampfpanzer Leopard folgen soll.

Das als "Main Ground Combat System" (MGCS) bezeichnete Waffensystem soll mehr als ein Panzer sein, indem Drohnen, Künstliche Intelligenz oder auch neuartigen Laserwaffen in einem Datennetz verbunden sind. Lecornu hatte im März in Berlin gesagt, das Waffensystem werde ein "Generationensprung" sein. Pistorius hatte die lange von Verteilungskämpfen verzögerte Einigung als "historisch" bezeichnet und gesagt: "Wir haben uns auf die Verteilung aller Aufgaben für dieses große Projekt verständigt." Die Details wurden aber bisher nicht veröffentlicht./cn/DP/zb