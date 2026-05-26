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Pistorius in Kanada: Sicherheit und Rüstungszusammenarbeit

27.05.26 05:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius reist zu Gesprächen nach Kanada. Er will bei einem Treffen mit seinem kanadischen Amtskollegen David McGuinty in Ottawa über die gemeinsame Sicherheit, Rüstungskooperationen, die Ukraine-Hilfe sowie die Vorbereitung des für Juli geplanten Nato-Gipfels sprechen. Der SPD-Politiker nimmt auch an der Sicherheitskonferenz Cansec teil.

Eine Weiterreise zu Gesprächen mit der US-Regierung in Washington wird es anders als bei früheren Nordamerika-Besuchen nicht geben. Die Bundesregierung hatte sich aber um Gesprächstermine zur Klärung drängender Fragen bemüht.

Deutschland will Kanada als weiteren Partner für eine gemeinsame U-Boot-Partnerschaft mit Norwegen gewinnen. Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS hofft auf einen Auftrag aus Kanada. Kanada ist seit Juli 2024 mit Deutschland, Norwegen und inzwischen auch mit Dänemark über eine Maritime Sicherheitspartnerschaft verbunden. Rüstungskooperationen sind ein Teil dieser Partnerschaft./cn/DP/men