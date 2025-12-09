DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -0,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.283 -0,7%Euro1,1645 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.176 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Vonovia A1ML7J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gespanntes Warten vor Fed-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX kaum verändert erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien -- thyssenkrupp erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen
Top News
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger vor US-Leitzinsentscheid weiter in Wartestellung Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger vor US-Leitzinsentscheid weiter in Wartestellung
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius ist krank und sagt Weihnachtsreise ab

09.12.25 07:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius ist krank und muss die traditionelle Weihnachtsreise zur Truppe absagen. Die "Bild"-Zeitung berichtete, den SPD-Politiker habe eine Grippe erwischt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollte Staatssekretär Nils Schmid den Minister auf einer Reise zu Soldaten nach Rumänien und Polen vertreten.

Wer­bung

Die Luftwaffe beteiligt sich von Militärflugplätzen in den Nato-Staaten Rumänien und Polen aus an bewaffneten Schutzflügen zur Sicherung der Außengrenze des Bündnisses ("Nato-Mission enhanced Air Policing South"). Russische Militärdrohnen haben den Nato-Luftraum über dem Osten und Südosten des Bündnisgebietes wiederholt verletzt./cn/DP/zb