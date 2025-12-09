Pistorius ist krank und sagt Weihnachtsreise ab

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius ist krank und muss die traditionelle Weihnachtsreise zur Truppe absagen. Die "Bild"-Zeitung berichtete, den SPD-Politiker habe eine Grippe erwischt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollte Staatssekretär Nils Schmid den Minister auf einer Reise zu Soldaten nach Rumänien und Polen vertreten.

Die Luftwaffe beteiligt sich von Militärflugplätzen in den Nato-Staaten Rumänien und Polen aus an bewaffneten Schutzflügen zur Sicherung der Außengrenze des Bündnisses ("Nato-Mission enhanced Air Policing South"). Russische Militärdrohnen haben den Nato-Luftraum über dem Osten und Südosten des Bündnisgebietes wiederholt verletzt./cn/DP/zb