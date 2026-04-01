DAX24.297 +0,1%Est505.932 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 +2,7%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.429 +2,2%Euro1,1755 +0,1%Öl99,37 +0,3%Gold4.762 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, TUI. SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Wie viel Gewinn eine Binance Coin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Binance Coin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tron von vor 5 Jahren verdient So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tron von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius legt Militärstrategie für Deutschland vor

22.04.26 09:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine Strategie für den weiteren Kurs der Bundeswehr in einer unsicher gewordenen Weltlage vorgelegt. Dazu stellte der SPD-Politiker in Berlin eine Gesamtkonzeption militärische Verteidigung sowie die Strategie der Reserve vor.

Das Verteidigungsministerium beschreibt Russland in den Grundsatzdokumenten als Hauptbedrohung. "Es bereitet sich durch seine Aufrüstung auf eine militärische Auseinandersetzung mit der Nato vor und sieht den Einsatz militärischer Gewalt als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen", schreibt der Minister zu dem Konzept, das aus einer erstmals verfassten Militärstrategie sowie einem Plan für die Streitkräfte ("Fähigkeitsprofil") besteht. Dieser legt Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft fest.

Russland setze gezielt auch auf "hybride Mittel": Spionage, Sabotageakte, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen seien keine Randphänomene mehr. Ihre Abwehr sei zur Daueraufgabe geworden.

"Wir entwickeln die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas. Kurzfristig erhöhen wir unsere Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit, mittelfristig streben wir einen deutlich übergreifenden Fähigkeitszuwachs an und langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen", kündigt Pistorius an./cn/DP/nas