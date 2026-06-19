DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.798 -0,3%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius: Mandat für Hormus-Einsatz vor Sommerpause 'völlig offen'

21.06.26 19:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hält ein Bundestagsmandat vor der Sommerpause für einen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus für wünschenswert, aber nicht für sicher. Der SPD-Politiker sagte im ARD-"Bericht aus Berlin", es sei "völlig offen", ob der Bundestag bis dahin noch einen Entschluss fasse. Es sei unklar, ob die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz zu einem stabilen Waffenstillstand führten - dieser sei aber Voraussetzung für den Einsatz.

Zudem brauche ein Bundestagsmandat einen internationalen Rahmen. "Den halten wir für gegeben", sagte Pistorius. Er nannte unter anderem die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen. "Da geht es darum, dass die freie Seeschifffahrt ein Recht ist, das durchgesetzt werden darf." Es könne sein, dass das mit dem Bundestagsmandat vor der Sommerpause klappe. "Und das wäre möglicherweise, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen aussehen in den Verhandlungen, auch wünschenswert. Aber am Ende ist das eine Entscheidung, die der Bundestag treffen muss."

Die schwarz-rote Bundesregierung hat zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff bei einem Ende des Iran-Kriegs zur Sicherung der wichtigen Handelsroute zur Verfügung zu stellen. Beide Schiffe sind bereits im östlichen Mittelmeer. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ging zuletzt davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus nötige Mandat entscheiden wird./bg/DP/he