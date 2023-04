Pistorius: Normal, dass Angegriffener ins gegnerische Gebiet vorgeht

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hält begrenzte Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium im Kampf gegen die Invasion für akzeptabel. Es sei "völlig normal" in so einer militärischen Auseinandersetzung, "dass auch der Angegriffene ins gegnerische Territorium vorgeht, um beispielsweise Nachschubwege zu unterbinden", sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Solange keine Städte, keine Zivilisten, keine zivilen Bereiche attackiert werden, wird man das notgedrungen akzeptieren müssen. Nicht gern, aber es gehört dazu, um Nachschubwege beispielsweise zu unterbinden."

Er machte zugleich deutlich, dass der Westen bei seinen Entscheidungen über Waffenlieferungen an Kiew im Blick haben müsse, "wie dieser Krieg ausgetragen wird". "Wenn die Ukraine bestimmte Typen von Bomben fordert, die weltweit geächtet sind, dann muss man nein sagen." Die Ukraine hatte Streumunition und Phosphor-Brandwaffen gefordert.

Mit Blick auf den Zustand der russischen Armee sagte Pistorius: "Wir wissen, dass das, was an Material jetzt nachgeschoben wird aus den Depots, teilweise in erbärmlichem Zustand ist. Teilweise buchstäblich steinalt - Panzer aus den 50er und 60er Jahren." Nicht genau abschätzen könne man, wie hoch die Produktionskapazität für neues Gerät sei. "Da spekuliert man über Zahlen im Dutzender- oder 20er-Bereich - aber in relativ langen Zeiträumen." Er sprach von einem "Blick in die Glaskugel". Vor diesem Hintergrund betonte er, es sei wichtig, dass die Unterstützung für die Ukraine anhält./sku/DP/zb