DAX24.012 +0,5%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,32 +1,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.154 +0,6%Euro1,1707 +0,2%Öl68,32 +0,3%Gold3.470 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Tesla-Aktie: Tesla will die eigene Umweltbilanz verbessern Tesla-Aktie: Tesla will die eigene Umweltbilanz verbessern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Pistorius: Produktionskapazitäten steigen beträchtlich

01.09.25 13:33 Uhr

TROISDORF (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht weiteren Raum für den Ausbau der Rüstungsproduktion in Deutschland. "Die Produktionskapazitäten steigen beträchtlich, aber wir sind noch nicht am Limit, das kann man auch sagen", erklärte der SPD-Politiker bei einem Besuch in einem Rüstungsbetrieb in Troisdorf.

Wer­bung

Das Gemeinschaftsunternehmen Dynitec GmbH - eine Tochter von Diehl Defence - stellt Bestandteile von Zündern sowie Sprengstoff her, die in Munition und in Lenkkörpern verbaut werden. Es ist damit eine Ausweitung der Produktion von zentraler Bedeutung.

Pistorius nannte den Betrieb als Beispiel dafür, dass Deutschland unabhängiger werden müsse, "wo immer das geht, durch technologische Entwicklung, aber auch durch Aufwachsen der Industriestandorte und Produktionskapazitäten in Deutschland".

Diehl Defence investiert eine Milliarde Euro in Deutschland

Helmut Rauch, Chef von Diehl Defence, sagte, in Troisdorf seien Kapazitäten verdoppelt worden und würden bis 2026 wiederum verdoppelt. Diehl Defence investiere derzeit eine Milliarde in deutsche Standorte. Beim Flugkörper Iris-T, einem Luftverteidigungssystem, seien Kapazitäten inzwischen verzehnfacht.

Wer­bung

An die Ukraine seien acht Iris-T-Feuereinheiten geliefert worden, acht weitere sollten noch übergeben werden, sagte Rauch. Er sprach von dem modernsten Luftverteidigungssystem in der Ukraine, das große Wirksamkeit gegen angreifende Waffensysteme bewiesen habe. Rauch sagte weiter: "Und die Erfolgsquote reicht nahezu an 100 Prozent ran."

In Troisdorf hatte es zeitweise Streit um den Betrieb gegeben, der für die nun erfolgte Ausweitung der Rüstungstätigkeit zum Bremsklotz hätte werden können. Der Stadtrat hatte einen Wohnungsbau auf dem weitläufigen Areal angepeilt und damit über Deutschland hinaus für Schlagzeilen gesorgt./cn/DP/jha