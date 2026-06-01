DAX24.256 +0,3%Est506.068 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0100 +2,4%Nas25.178 ±0,0%Bitcoin54.552 +2,4%Euro1,1519 -0,2%Öl92,80 -2,3%Gold4.074 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SpaceX A42D4F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen höher -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Bitcoin wieder über 60.000$ - neues Video online: Markteinschätzung von Investor-Guard Thomas Jansen im finanzen.net Kryptodepot Bitcoin wieder über 60.000$ - neues Video online: Markteinschätzung von Investor-Guard Thomas Jansen im finanzen.net Kryptodepot
Trump verschärft Ton gegenüber Iran: Drohung um Kontrolle der Ölvorkommen - US-Militär greift erneut Tanker an Trump verschärft Ton gegenüber Iran: Drohung um Kontrolle der Ölvorkommen - US-Militär greift erneut Tanker an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius: Rasche Entscheidung zu FCAS-Ersatz

11.06.26 15:30 Uhr

BRUNSSUM (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts stellt Verteidigungsminister Boris Pistorius eine rasche Entscheidung über eine Ersatzlösung in Aussicht. "Es wird eine Brückenlösung geben müssen und es wird eine Lösung für danach geben müssen", sagte der SPD-Politiker am Rande eines Besuchs im militärischen Nato-Kommando im niederländischen Brunssum. Das von Deutschland und Frankreich geplante Future Combat Air Systems (FCAS) war an Differenzen zwischen den beteiligten Unternehmen gescheitert.

"Wie das im Konkreten aussieht, werden wir jetzt in den nächsten Wochen beraten und dann sehr schnell auch entscheiden. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wann das sein wird", sagte Pistorius. Dazu brauche es Beratungen mit militärischen Ratgebern und Abgeordneten. "Und dann werden wir, denke ich, so bald wie möglich entscheiden."/hrz/DP/men