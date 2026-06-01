Pistorius: Rasche Entscheidung zu FCAS-Ersatz

BRUNSSUM (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts stellt Verteidigungsminister Boris Pistorius eine rasche Entscheidung über eine Ersatzlösung in Aussicht. "Es wird eine Brückenlösung geben müssen und es wird eine Lösung für danach geben müssen", sagte der SPD-Politiker am Rande eines Besuchs im militärischen Nato-Kommando im niederländischen Brunssum. Das von Deutschland und Frankreich geplante Future Combat Air Systems (FCAS) war an Differenzen zwischen den beteiligten Unternehmen gescheitert.

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"Wie das im Konkreten aussieht, werden wir jetzt in den nächsten Wochen beraten und dann sehr schnell auch entscheiden. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wann das sein wird", sagte Pistorius. Dazu brauche es Beratungen mit militärischen Ratgebern und Abgeordneten. "Und dann werden wir, denke ich, so bald wie möglich entscheiden."/hrz/DP/men