Pistorius: 'sehe keine angeschlagenen Parteivorsitzenden'

SINGAPUR (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich vor die wegen Wahlniederlagen im Feuer stehende SPD-Parteispitze gestellt. "Ich sehe keine angeschlagenen Parteivorsitzenden", sagte Pistorius am Rande seiner Asien-Reise in Singapur. Und: "Es ist nicht ihre Niederlage, sondern wenn, dann ist es eine Niederlage der SPD, und die müssen wir gemeinsam aufarbeiten und klären, wie es weitergeht."

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Pistorius wies darauf hin, dass die Diskussionen in Deutschland liefen und er während der Reise und der Zeitverschiebung nicht tagesaktuell eingebunden sei. Derzeit sind die Bundesminister Lars Klingbeil (Finanzen) und Bärbel Bas (Arbeit und Soziales) Co-Vorsitzende der SPD. Nach der Wahlniederlage waren Rufe nach ihrer Ablösung laut geworden. Beide hatten am Montag jedoch gesagt, sie wollten auch nach der Wahlniederlage SPD-Vorsitzende bleiben./cn/DP/stw