Pistorius sieht keine Anzeichen für Bitte Israels um Militärhilfe

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius rechnet derzeit nicht damit, dass Israel von Partnern wie Deutschland in den kommenden Monaten militärische Hilfe anfragen wird. Aktuell gebe es keine Anzeichen dafür, dass Israel sich bei Partnern um Waffen und Ausrüstung für den Kampf gegen die Hamas bemühen werde, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch am Randes eines Nato-Verteidigungsministertreffens. Im Fall der Fälle werde man sich dann aber selbstverständlich mit den Partnern dazu beraten.

Die israelische Armee greift derzeit massiv Ziele im Gazastreifen an. Zuvor hatten Terroristen am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Die Zahl der Toten liegt nach Armeeangaben bei mehr als 1200. Mindestens 3000 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Zahl der bei israelischen Militäraktionen getöteten Palästinenser wurde am Mittwoch mit mindestens 1055 angegeben. Rund 5000 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit./aha/DP/ngu