DAX24.858 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.361 -0,8%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stabil -- DAX fester -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Pistorius teilt Bedenken gegen Investor Thiel 'ausdrücklich'

17.02.26 15:55 Uhr

CALW (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius teilt vor einer Entscheidung über den Kauf von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr "ausdrücklich" Bedenken gegen den US-Investor Peter Thiel. Geklärt werden müsse, welchen Einfluss Thiel auf den Drohnenhersteller Stark Defence habe, machte der SPD-Politiker bei einem Besuch in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw deutlich. Er besuchte dort das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr.

Wer­bung

"Also wenn er Einfluss auf das operative Geschäft hat, Sperrminoritäten hat, in welcher Form auch immer, dann reden wir über eine andere Qualität, als wenn er im beispielsweise einstelligen Prozentbereich quasi Teilhaber ist, aber keinen Einfluss auf das operative Geschäft hat", sagte Pistorius auf eine Frage.

Er kündigte auch an, dem Verteidigungsausschuss würden bei einer Sitzung in der kommenden Woche Fragen zur Preisgestaltung der Anbieter beantwortet. Es gehe um neue Modelle von Verträgen. "Von daher haben wir auch wieder Flexibilität. Das wird sich aber alles aufklären lassen. Da bin ich überzeugt, nächste Woche im Ausschuss", sagte Pistorius.

Kritikpunkt: Thiels Haltung zu liberalen Demokratien

Die Bundeswehr testet Kamikazedrohnen - fachlich als "Loiterung Munition" bezeichnet - der Hersteller Stark Defence und Helsing. Als "Loitering Munition" - etwa "lauernde Munition" - werden Drohnen mit einem Sprengkopf bezeichnet, die längere Zeit über einem Zielgebiet kreisen können, bis ihnen per Datenlink ein Ziel zugewiesen und das Angriffskommando gegeben wird. Sie fliegen dann das Ziel an.

Wer­bung

Aus dem Verteidigungsausschuss gibt es Bedenken gegen einen Einfluss Thiels, der Anteile im einstelligen Prozentbereich an Stark Defence hält. Thiel ist bekannt für seine libertären und rechtskonservativen Positionen, seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump und seine Kritik an liberalen Demokratien.

Die Kamikazedrohnen sollen die Bundeswehr in die Lage versetzen, auf dem Gefechtsfeld ein neues Kapitel aufzuschlagen. Deutschland hängt beim Thema Drohnen als Waffe um Jahre hinter der Entwicklung anderer Staaten her. Für Verzögerungen sorgten politische Bedenken vor allem von SPD und Grünen in früheren Jahren./cn/DP/men