DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5100 -3,8%Nas26.669 +0,1%Bitcoin64.425 -1,1%Euro1,1628 ±-0,0%Öl94,90 -4,4%Gold4.450 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX letztlich stabil -- Wall Street uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Xiaomi, adidas, PUMA, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, BYD im Fokus
Top News
IREN-Aktie springt zweistellig hoch: Milliardeninvestition in Dell-Server für KI-Rechenzentren IREN-Aktie springt zweistellig hoch: Milliardeninvestition in Dell-Server für KI-Rechenzentren
Meta zieht um 3,5 % an. Erschließt sich mit neuen Abos für Facebook, Insta und Whatsapp eine Monetarisierungschance bei 3,56 Milliarden Nutzern! Meta zieht um 3,5 % an. Erschließt sich mit neuen Abos für Facebook, Insta und Whatsapp eine Monetarisierungschance bei 3,56 Milliarden Nutzern!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius über USA: nicht wie Kaninchen auf Schlange starren

27.05.26 21:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,16 EUR -0,20 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
52,37 EUR 1,11 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.234,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
81,60 EUR -1,50 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

OTTAWA (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius rät den Verbündeten zur entschlossenen militärischen Stärkung als Reaktion auf Unsicherheit in den Beziehungen zu den USA. "Vor dem Weißen Haus oder einem anderen Gebäude in der Welt zu sitzen und wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, würde uns nicht stärker machen. Es macht uns schwächer", sagte der SPD-Politiker auf der kanadischen Rüstungs- und Sicherheitsmesse Cansec.

Die USA seien in den vergangenen Jahrzehnten ein verlässlicher Partner gewesen. Die derzeitige Regierung ändere einige Dinge in ihrem Sinne. Dies wolle er nicht kommentieren.

Pistorius sagte: "Wir müssen weniger Aufmerksamkeit dem widmen, was andere machen und uns mehr darauf fokussieren, was wir selbst unternehmen können." Er forderte insbesondere, die gegenüber der Nato gemachten Zusagen zu erfüllen. Auch wenn es mit den USA von Tag zu Tag unvorhersehbare Entwicklungen gebe, sei die Zusammenarbeit militärisch und politisch "noch immer sehr stark".

Pistorius ist in Kanada, um eine strategische Partnerschaft mit dem Nato-Verbündeten voranzubringen und für Rüstungskooperationen zu werben, darunter auch ein mögliches großes U-Boot-Geschäft. Er traf in Ottawa den kanadischen Premierminister Mark Carney sowie seinen kanadischen Amtskollegen David McGuinty./cn/DP/men

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
14.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
14.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen