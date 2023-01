Pistorius will Bundeswehr "stark machen für die Zeit, die vor uns liegt"

BERLIN (Dow Jones)--Der designierte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angekündigt, die Bundeswehr in der gegenwärtig schwierigen Zeit zur Stärke führen zu wollen. "Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist", sagte der bisherige niedersächsische Innenminister in einem Statement in Hannover. "Die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde", kündigte er an. "Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt." Er sei sich "der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe sehr bewusst".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe ihn am Montag "sehr überraschend" gefragt, ob er das Amt übernehme. "Dem habe ich sehr dankend und sehr gerne zugestimmt", erklärte Pistorius. "Ich musste nicht lange überlegen." Ihm sei es "eine wirklich außerordentlich große Ehre", dieses Amt zu übernehmen. Er wisse um die Bedeutung der Aufgabe gerade in diesen Zeiten und werde sich "vom ersten Tag an mit 150 Prozent" in diese Aufgabe hineinstürzen.

