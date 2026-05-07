DAX25.040 +0,2%Est506.283 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 +0,4%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.010 +0,5%Euro1,1390 +0,1%Öl70,77 -0,6%Gold4.069 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erneuter Ausverkauf bei Chiptiteln: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI?
Top News
Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
2. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab 2. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius zu Trump: 'Wahrlich keine Ehekrise'

02.07.26 08:06 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht in Unstimmigkeiten mit dem US-Präsidenten "keine Ehekrise". In Reaktion auf Donald Trumps Aussage, Deutschland habe ihm mit Blick auf Hilfe im Iran-Krieg ein "kleines Küsschen" verweigert, sagte Pistorius dem "Spiegel": "Ein kleines Küsschen zu verweigern, das kann in den besten Beziehungen mal passieren. Übrigens auch ungewollt. Das ist nun wahrlich keine Ehekrise." Ihm sei nicht bekannt, welche Art der militärischen Unterstützung sich die USA von Deutschland wünschen würden.

Man gewöhne sich daran, dass der Ton der US-Regierung bei Uneinigkeiten "etwas ruppiger" sei, sagte Pistorius. "Wir sind alle nicht aus Zuckerwatte." Ein hochrangiger US-General habe ihm kürzlich gesagt, dass Deutschland "the center of gravity" der Nato sei - der Schwerpunkt. "Das relativiert dann auch die ein oder andere Kritik." Anstrengungen, die Bundeswehr zu stärken, geschehen laut Pistorius nicht in der Hoffnung auf Trumps Zuneigung, sondern "aus eigener Überzeugung - also für die Sicherheit Deutschlands und der Nato-Partner. Aber nicht in der Hoffnung, uns Liebe zu kaufen, bei wem auch immer."

Wegen der ausgebliebenen Unterstützung von Alliierten der Nato für den Krieg gegen den Iran hatten US-Regierungsvertreter wie Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio scharfe Kritik geübt. Sie bezeichneten den Kurs von Verbündeten zuletzt etwa als "beschämend"./eub/DP/stw