Neues deutsches Hilfspaket für Ukraine - "Kommende Monate werden hart"

Berlin (Reuters) - Mit Blick auf den anstehenden Winter stellt die Bundesregierung für die Ukraine ein neues Hilfspaket im Gesamtvolumen von 400 Millionen Euro bereit.

Zum Treffen der sogenannten Ramstein-Gruppe kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius an: "Wir liefern zusätzliche Munition: Sprengmunition, Mörsermunition, Minenraketen." Der SPD-Politiker, der wegen einer Coronavirus-Infektion nicht an dem Treffen am Dienstag teilnahm, betonte bei "Bild" zudem: "Wir haben aber auch den nahenden Winter im Blick: Wir werden Kleidung schicken, aber auch Strom- und Wärmeerzeuger." Insgesamt habe das Paket ein Volumen von 400 Millionen Euro.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte zum Abschluss des 15. Treffens des Ramstein-Formats, die Kontaktgruppe mit rund 50 Staaten bleibe in ihrer Unterstützung der Ukraine entschlossen. Bislang habe die Gruppe mehr als 76 Milliarden Dollar an direkter Militärhilfe bereitgestellt. Nach wie vor brauche das Land vor allem Mittel zur Flugabwehr, um die Zivilbevölkerung zu schützen, sagte Austin. Er lobte die ukrainischen Streitkräfte, die "stetige Fortschritte" an der Front machten.

An dem Treffen nahm erstmals der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow teil, der seit zwei Wochen im Amt ist. Für Deutschland saß statt Pistorius die Parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller am Tisch. In Ramstein sagte Möller, Deutschland stehe weiter fest an der Seite der Ukraine, so lange dies nötig sei. Auch sie betonte mit Blick auf das Kriegsgeschehen: "Die kommenden Monate werden hart, sehr hart."

Die von der Ukraine seit längerem von Deutschland geforderten Taurus-Marschflugkörper mit größerer Reichweite spielten bei dem Treffen keine Rolle, sagte Möller vor Journalisten. Es gebe in dieser Frage "keinen neuen Sachstand". Die SPD-Politikerin bekräftigte aber, Deutschland habe der Ukraine bislang Militärhilfe im Volumen von acht Milliarden Euro geleistet und stehe damit in Europa an der Spitze und global hinter den USA auf Rang zwei. Bis Jahresende würden zudem in Deutschland 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet sein.

