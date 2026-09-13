Pivdenny Bank JSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

13.09.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 9,21 Milliarden UAH in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,81 Milliarden UAH umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 4,06 UAH je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pivdenny Bank JSC 2,34 UAH je Aktie eingenommen.

Pivdenny Bank JSC hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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