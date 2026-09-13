Pivdenny Bank JSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Pivdenny Bank JSC hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 4,06 UAH je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pivdenny Bank JSC 2,34 UAH je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 9,21 Milliarden UAH in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,81 Milliarden UAH umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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