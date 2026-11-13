Pixelworks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

13.11.26 06:35 Uhr

Pixelworks hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Pixelworks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 95,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pixelworks 8,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net