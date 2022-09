Pkw-Dichte in Deutschland 2021 auf Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--In Deutschland gibt es trotz öffentlicher Debatten über eine Verkehrswende immer mehr Autos. In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte durchgehend gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie eigener Berechnungen mitteilte, kamen 2021 auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 580 Personenkraftwagen - ein Rekordwert. 2011 waren es 517 gewesen. Ursächlich für den Anstieg der Pkw-Dichte ist Destatis zufolge, dass die Zahl von in Deutschland zugelassenen Autos im genannten Zeitraum deutlich stärker zugenommen hat als die Bevölkerung.

Die regionalen Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind demnach groß: Am höchsten war sie 2021 in den westlichen Flächenländern Saarland (658 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner), Rheinland-Pfalz (632) und Bayern (622). Die niedrigste Pkw-Dichte wiesen die Stadtstaaten Berlin (337), Hamburg (435) und Bremen (438) auf - unter anderem aufgrund eines besonders dichten ÖPNV-Netzes. Die ostdeutschen Bundesländer wiesen nicht nur für 2021 Werte auf, die unter der bundesweiten Pkw-Dichte lagen. Dort ist die Pkw-Dichte seit 2011 auch jeweils weniger stark gestiegen als in Deutschland insgesamt.

Wie in Deutschland, so ist die Pkw-Dichte auch in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) im Zehn-Jahres-Vergleich gestiegen. Im Vergleich der EU-27 lag Deutschland zuletzt auf Platz 8. Die meisten Autos im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gab es Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge zum Jahreswechsel 2020/2021 in Luxemburg (682), Italien (670) und Polen (664).

Am niedrigsten war die Pkw-Dichte in Rumänien (379), Lettland (390) und Ungarn (403). Allerdings verzeichneten die osteuropäischen EU-Staaten die höchsten Zuwachsraten, was die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner betrifft: In Rumänien stieg sie zwischen 2010 und 2020 um 77 Prozent; in Polen, Estland und der Slowakei legte sie um knapp die Hälfte zu.

Die steigenden Zulassungszahlen spiegeln sich auch in der Ausstattung der privaten Haushalte mit Personenkraftwagen wider. Hier ging der Trend in den vergangenen zehn Jahren zum Zweit- oder Drittwagen. So war der Anteil der Haushalte, die mindestens ein Auto besitzen, im Jahr 2021 mit 77,0 Prozent ähnlich hoch wie 2011 (77,9 Prozent). Im selben Zeitraum stiegen aber der Anteil der Haushalte mit zwei Pkw von 23,4 auf 27,0 Prozent und der Anteil der Haushalte mit drei und mehr Pkw von 3,7 auf 6,1 Prozent.

September 15, 2022