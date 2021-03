Pkw-Neuzulassungen in der EU sinken weiter

Frankfurt (Reuters) - In der EU sind auch im Februar wieder deutlich weniger Autos verkauft worden als im Vorjahrsmonat.

Der europäische Herstellerverband ACEA teilte am Mittwoch mit, die Neuzulassungen hätten um 19,3 Prozent auf 771.486 Fahrzeuge abgenommen. Die Unsicherheit in der Corona-Pandemie und die Lockdown-Maßnahmen lasteten weiter auf der Nachfrage, erklärte der Verband. Seit Jahresbeginn habe sich ein Minus von 21,7 Prozent ergeben. Dabei gingen die Neuzulassungen in allen großen Märkten zurück, am stärksten in Spanien mit minus 44,6 Prozent und Deutschland mit minus 25,1 Prozent.