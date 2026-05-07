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Pkw-Produktion in Deutschland legt im Juni wieder zu

03.07.26 15:05 Uhr

DOW JONES--Deutschlands Autoproduktion hat im Juni wieder zugelegt, nach einem deutlichen Rückgang im Mai. Wie aus den Zahlen des Verbands der Automobilindustrie hervorgeht, profitierte die Produktion in Deutschlands größtem und umsatzstärkstem Industriezweig dabei auch von zwei Arbeitstagen mehr als im Vorjahr. Über den gesamten Sechsmonatszeitraum Januar bis Juni hinweg war die Produktion rückläufig.

Den VDA-Zahlen zufolge wurden im Juni in Deutschland 377.700 Pkw produziert, ein Zuwachs von 6 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Juni 2025 gab es allerdings zwei Arbeitstage weniger. Im Mai war ein Rückgang von 18 Prozent zum Vorjahr verzeichnet worden, allerdings hatte der Mai 2026 zwei Arbeitstage weniger als der Mai 2025. Im bisherigen Jahresverlauf sind laut VDA 2,11 Millionen Pkw in Deutschland hergestellt worden, 3 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Verglichen mit 2019, liegt die Produktion 15 Prozent unter dem Wert von vor sieben Jahren.

"Schwierige Standortbedingungen, vor allem hohe Lohnzusatzkosten und Steuern sowie die im internationalen Vergleich hohen Energie- und Bürokratiekosten, setzen den Standort Deutschland weiterhin und zunehmend unter Druck", schließt der VDA.

Exportiert wurden 287.700 Fahrzeuge, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Zeitraum Januar bis Juni beliefen sich die Exporte auf 1,61 Millionen Pkw, ebenfalls ein Rückgang, von 3 Prozent.

"Trotz zunehmender Handelserschwernisse mit wichtigen Partnerländern gingen im Jahresverlauf mehr als drei von vier im Inland gefertigte Pkw in das Ausland", so das Fazit des VDA.

Hingegen stellt sich bei den Auftragseingänge die Situation anders dar. Die Auftragseingänge aus dem Inland legten im Juni um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Hingegen lagen die Bestellungen aus dem Ausland um 10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Insgesamt - die Eingänge aus dem Inland sowie dem Ausland zusammengenommen - wurden damit im Juni 6 Prozent weniger Orders registriert als im Juni 2025.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)