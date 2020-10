Pläne für europäische Superliga sorgen für Ärger

LONDON (dpa-AFX) - Angebliche Pläne für eine sogenannte "European Premier League" haben in England teils wütende Reaktionen hervorgerufen. Die Idee einer milliardenschweren, internationalen Fußball-Superliga mit 18 Topclubs, die nach Informationen britischer Medien von Meister FC Liverpool und Manchester United vorangetrieben wird, verärgerte auch ehemalige Profis wie Jamie Carragher und Gary Neville.

"Verpisst euch", schrieb Ex-Liverpool-Profi und TV-Kommentator Carragher bei Twitter. Man-United-Ikone Neville sagte: "Der Fußball frisst sich selbst auf." Neville störte sich vor allem daran, dass Investoren für die Superliga angeblich rund fünf Milliarden Euro bereitstellen wollen, während viele Clubs in England aufgrund der Coronavirus-Pandemie in finaziellen Schwierigkeiten stecken. "Wir müssen uns um die Struktur des Spiels kümmern und darum, was es für die Gemeinden in diesem Land bedeutet", mahnte Neville.

Auch der Vorsitzende der Football Supporters' Federation, Kevin Miles, übte scharfe Kritik an den Plänen. "Sie entlarven den Mythos, dass milliardenschwere Inhaber sich um die englische Fußballstruktur kümmern oder um irgendetwas anderes als ihre eigene Gier", sagte Miles. "Das ist wohl der letzte Sargnagel für den Gedanken, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Fußball sich selbst reguliert."

UEFA-Präsident Alexander Ceferin hatte die Idee einer Superliga mehrfach kategorisch abgelehnt und auf das Prinzip der Solidarität unter den Clubs verwiesen. Ohnehin würde eine Superliga "zwangsläufig langweilig werden", hieß es nun in einer Stellungnahme der UEFA./pde/DP/jha