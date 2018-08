Pläne für Rizin-Bombe in Köln - Bundesgerichtshof erweitert Haftbefehl

Berlin (Reuters) - Im Fall eines womöglich vereitelten Rizin-Bomben-Anschlags hat der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof den Haftbefehl gegen den in Köln festgenommenen Tunesier erweitert.

Es bestehe der Verdacht, dass sich Sief Allah H. der Extremisten-Miliz Islamischer Staat habe anschließen wollen, teilte der Generalbundesanwalt am Freitag mit. Zudem werde ihm vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Sief Allah H. habe sich gegenüber einem unbekannten Chatpartner, den er für ein IS-Mitglied im Ausland gehalten habe, um die Aufnahme in den IS bemüht und einen Treueid auf den Anführer der Organisation abgelegt. Im August und September 2017 habe er versucht, von der Türkei aus ins vom IS kontrollierte Gebiet in Syrien zu reisen, was ihm aber aus unbekannten Gründen nicht gelungen sei.

Danach habe er über soziale Medien Kontakt zu IS-Kämpfern aufgenommen, die ihm einen Anschlag in Deutschland vorgeschlagen hätten. Im Frühjahr 2018 habe er sich zu einem solchen Anschlag entschlossen. Dem Generalbundesanwalt zufolge wollte der Tunesier in einem belebten und geschlossenen Raum eine mit hochgiftigen Rizin präparierte Splitterladung zünden. Nicht bekannt sei, ob der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel ins Auge gefasst habe.

Über ein Internetportal habe er sich Rizin-Samen besorgt und die Anleitung zur Züchtung sowie zum Bau einer Sprengladung über bisher unbekannte Chatpartner erhalten. Ende Mai 2018 habe er 84,3 Milligramm Rizin hergestellt und das Gift an einem Zwerghamster getestet. Neben Sief Allah H. wurde auch gegen dessen Frau Yasmin H. Haftbefehl erlassen.