Stellantis-Aktie kann zulegen: Autobauer plant neue Elektro-Kleinwagen
Stellantis plant mehre neue Elektrofahrzeuge im Kleinwagensegment, die ab dem Jahr 2028 auf den Markt kommen sollen.
Werte in diesem Artikel
Der Automobilhersteller teilte mit, dass die Produktion im Rahmen des Projekts mit dem Namen E-Car in seinem Werk Pomigliano d'Arco in Neapel beginnen soll. "Unsere Kunden fordern eine Wiederbelebung kleiner, stilvoller Fahrzeuge, die mit Stolz in Europa produziert werden und zudem erschwinglich und umweltfreundlich sind", sagte CEO Antonio Filosa laut Mitteilung.
Das Segment kleiner Elektroautos habe das Potenzial für erhebliche Produktionsvolumina. Stellantis wollen die neuen Elektrowagen für mehrere Marken des Konzerns anbieten. Zu Stellantis gehören unter anderem Marken wie Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot und Opel.
Die Stellantis-Aktie legt vorbörslich an der NYSE zeitweise 0,67 Prozent auf 7,47 US-Dollar zu.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Stellantis News
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com