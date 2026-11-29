Plaid Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Plaid Technologies hat am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Plaid Technologies ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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