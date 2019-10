Plains GP Holdings gibt Dividende bekannt

Das amerikanische Energieunternehmen Plains GP Holdings L.P. (ISIN: US72651A2078, NYSE: PAGP) zahlt am 14. November 2019 eine Quartalsdividende von 0,36 US-Dollar aus. Record date ist der 31. Oktober 2019.

Auf das Jahr gerechnet werden damit 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 20,46 US-Dollar (Stand: 7. Oktober 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 7,04 Prozent.

Der Firmensitz der Plains GP Holdings LP liegt in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen hält Anteile an der Plains All American Pipeline, die sich auf den Transport und Verkauf von Erdöl und Gas spezialisiert hat.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt seit Jahresbeginn 2019 mit 1,79 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Oktober 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de