Planet Labs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 66,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Planet Labs hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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