Planet Ventures gab am 26.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Planet Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 69,64 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen CAD gegenüber 1,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net