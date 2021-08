Planungen für weitere Stromtrasse Richtung Süden vor Abschluss

LINGEN (dpa-AFX) - Als Ersatz für Strom aus Kohle und Kernergie braucht Deutschland in den kommenden Jahren verstärkt Windenergie von der Küste. Das dafür notwendige Netz wächst. Am Donnerstag (11.00 Uhr) stellt Netzbetreiber Amprion in Lingen die Pläne für eine weitere Trasse von der Küste in Richtung Süden vor. Es handelt sich um den Korridor A, eine neue Nord-Süd-Verbindung, mit der Hochspannungs-Gleichstrom von Emden ins Rheinland übertragen werden soll.

In Kürze will die Bundesnetzagentur die Bundesfachplanung für diesen Planungsabschnitt offiziell abschließen. Es geht um einen 1 Kilometer breiten Korridor zwischen Bunde (Kreis Leer) und Wietmarschen (Kreis Grafschaft Bentheim), in dem ein Erdkabel gelegt werden soll./eks/DP/he