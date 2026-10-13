Plastiblends India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

13.10.26 06:35 Uhr

Plastiblends India lud am 12.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plastiblends India 2,86 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Plastiblends India 2,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net