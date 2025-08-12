DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,92 +3,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1658 ±0,0%Öl67,29 +0,5%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Plastik-Verhandlungen: Greenpeace-Protest gegen Öl-Lobby

07.08.25 11:22 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Vor den Haupteingang des UN-Gebäudes in Genf haben Greenpeace-Aktivisten eine vermeintliche Ölspur ausgeschüttet. Mit Transparenten über dem Eingang protestierten sie gegen Lobbyorganisationen der Ölindustrie, die nach ihrer Auffassung einen starken globalen UN-Vertrag zur Vermeidung von Plastikmüll verhindern wollen. Darüber wird in Genf zurzeit verhandelt.

Wer­bung

Bei der wie Öl aussehenden dunklen Masse handelte es sich um einen wasserlöslichen Stoff, der die Umwelt nicht belastet, versicherten die Aktivisten. Sie rollten über dem Eingang des Gebäudes Transparente aus, darauf stand unter anderem: "Der Plastik-Vertrag ist nicht käuflich".

Plastik gefährdet die Gesundheit

In dem UN-Gebäude, dem Völkerbundpalast, wird bis kommende Woche über die Endfassung eines Vertrags verhandelt, der sich mit dem Plastikproblem von der Produktion über das Design bis zur Abfallbeseitigung befassen soll. Mehr als 100 Länder wollen Produktionsbegrenzungen. Die Öl produzierenden Länder wollen eher nur Regeln für eine umweltfreundliche Entsorgung. Plastik besteht überwiegend aus Ölprodukten. Als Beobachter sind zu den Verhandlungen auch Industrievertreter zugelassen.

Plastik verseucht global die Umwelt, Meere, Gebirge, Stände, Flüsse und vieles mehr. Es wird zunehmend auch als ernstes Gesundheitsproblem erkannt. Nano- und Mikroplastik wird bereits in menschlichen Organen und im Gehirn nachgewiesen. Menschen nehmen es über die Luft, das Trinkwasser und Nahrung auf./oe/DP/mis