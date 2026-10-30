Platauro Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Platauro Metals hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Platauro Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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