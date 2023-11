Heute im Fokus

thyssenkrupp-Vorstand will sich anscheinend mehr Kontrolle aneignen. Barclays hebt RWE-Aktienkursziel an. adidas und PUMA profitieren von starken Foot Locker-Zahlen. Second-Hand-Ware ist in Europa ein Milliarden-Geschäft für Amazon. Londons Black Cabs bald über App buchbar. Aurubis investiert Millionen für Verbesserung des Schlackeprozesses in Bulgarien.