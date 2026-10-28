Tesla-Aktie im Fokus: Cybercab-Pack ist für LFP vorbereitet - doch was spart es?

Platz für günstigere Zellen

28.10.26 14:33 Uhr

Teslas Cybercab-Pack lässt Raum für eine günstigere Zellchemie - doch ohne Zeitplan und Kostenzahl. Was bedeutet das für die Robotaxi-Rechnung?

• Analysten sind hinsichtlich der Tesla-Aktie gespalten, das Kursziel liegt nahe am aktuellen Kurs, wobei die Batterieentwicklung vor allem auf langfristige Kostenvorteile und Skalierung abzielt.

• Die Batteriefrage ist vor allem relevant für die Wirtschaftlichkeit der Robotaxi-Flotte, da LFP-Zellen günstiger, thermisch stabiler und zyklenfester sind, was die Lebensdauer und Kosten beeinflusst.

• Tesla hat das Batteriepack des Cybercabs so ausgelegt, dass es später auf LFP-Zellen mit geringerer Energiedichte umgerüstet werden kann, um Kosten und Flexibilität zu erhöhen.

Ein Platzhalter im Akku könnte den Weg zu LFP-Zellen ebnen

Hinter der Batteriefrage steckt vor allem die Robotaxi-Rechnung

Analysten sehen Tesla im Mittel bereits nahe am Kursziel

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Tesla hat das Batteriepack des Cybercab so ausgelegt, dass es später auf LFP-Zellen mit geringerer Energiedichte wechseln kann. Das sagte Ingenieur Robert Sumpf laut Teslarati in einem Munro-Interview. Die Tesla-Aktie notiert zeitweise marginale 0,03 Prozent höher bei 407,60 US-Dollar. Gestern hatte sie an der NASDAQ letztlich um 4,04 Prozent zugelegt.

Cybercab-Pack lässt Raum für LFP

Sumpf, bei Tesla Director of Mechanical Design Engineering für Batteriemodule und -packs, sagte im Interview, man habe das Pack für eine Chemie mit noch geringerer Energiedichte geschützt, sobald LFP in die Plattform kommen solle. Dafür hat das Pack bewusst freien Raum neben und unter den Modulen. Ein Teil davon entstand laut Lars Moravy, Vice President Vehicle Engineering, weil Tesla weniger Batterien brauchte als gedacht.

LFP-Zellen speichern weniger Energie pro Volumen. Nach Einschätzung von Teslarati könnte der Platz mit zusätzlichen Zellen die geringere Reichweite ausgleichen, zudem seien LFP-Zellen günstiger, thermisch stabiler und zyklenfester. Das ist eine Einordnung des Mediums, keine Tesla-Aussage, und eine Zahl zur Ersparnis fehlt dort ebenso. Bislang nutzt das Cybercab Teslas eigene 4680-Zellen auf Nickelbasis in vier einzeln versiegelten Modulen. Einen Termin für LFP, einen Zulieferer oder die Folgen für die Reichweite nannte Sumpf laut Teslarati nicht.

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Die Auslegung ist damit eine Option, kein Zeitplan. Für Tesla-Anleger zählt, dass die Kostenstellschraube früh in die Konstruktion eingebaut wurde, ohne dass der Konzern sich auf einen Zeitpunkt festlegt.

Warum Batteriekosten für Teslas Robotaxis zählen

Der Hintergrund ist die Wirtschaftlichkeit der Flotte. Cybercab-Chefingenieur Eric Earley sagte im selben Interview, ein Komplettaustausch des Packs vor einer halben Million Meilen sei ein "Killer für die Kosten", das Ziel liegt laut Moravy bei mindestens 500.000 Meilen Lebensdauer. Dazu passt, dass ein defektes Modul einzeln ersetzt werden kann.

Auf der Telefonkonferenz zum dritten Quartal am vergangenen Mittwoch sagte Finanzchef Vaibhav Taneja, das Robotaxi-Kostenziel von 0,30 US-Dollar pro Meile sei noch nicht erreicht, Tesla sehe aber einen Weg dorthin durch Skalierung. Im Update zum Quartal nennt Tesla die Batterieverfügbarkeit weiterhin als limitierenden Faktor für das Wachstum der Automobilvolumina und steigert die 4680-Produktion für Cybercab, Semi und höhere Model-Y-Volumina. Die ersten Megapacks mit ausschließlich eigenen LFP-Zellen hat Tesla ebenfalls ausgeliefert.

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LFP-Zellen fertigt Tesla damit bereits für das Energiegeschäft. Ob sie ins Cybercab wandern, ist offen, doch die Batterie ist zugleich Wachstumsbremse und Kostenfaktor der Robotaxis.

Tesla-Aktie: Analysten zeichnen gespaltenes Bild für Anleger

Für Anleger ist die Batterieentscheidung beim Cybercab vor allem ein Hinweis auf künftige Kostenspielräume, kein kurzfristiger Ergebnistreiber. Es zählt, wann sich Kostenvorteile im Ergebnis zeigen. Musk sagte auf der Telefonkonferenz, die Ertragswirkung der Robotaxis sei vermutlich ab dem zweiten Quartal 2027 spürbar und ab dem dritten und vierten Quartal 2027 groß. Laut Moravy sollen Cybercabs bis Jahresende an Kunden gehen.

Von 28 Analysten stufen laut TipRanks aktuell 14 die Aktie mit Buy ein, 12 mit Hold und 2 mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 409,49 US-Dollar, die Spanne reicht von 24,86 bis 550 US-Dollar. Barclays hob in einer Studie von Dan Levy am Montag die Einstufung auf Buy an, das Kursziel liegt bei 450 US-Dollar.

Das Analystenbild ist gespalten, der Kurs liegt nah am Mittel der Ziele. Die Batteriefrage ist ein Baustein der Robotaxi-Rechnung, kein Beleg für höhere Erträge.

Beobachtungspunkt ist der nächste Zahlentermin, laut Kalender vorläufig am 3. Februar 2027 und noch unbestätigt. Dann wird sich zeigen, ob Tesla zur LFP-Variante, zu Zulieferern oder zur Reichweite des Cybercab konkreter wird.

Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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