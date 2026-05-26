Platzierung

WACKER CHEMIE hat seinen Anteil an Siltronic stärker zurückgefahren als geplant.

Es seien 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Preis von je 89,35 Euro platziert worden, teilte WACKER CHEMIE am Mittwoch in München mit. Brutto nahm der Spezialchemiekonzern dadurch 188 Millionen Euro ein. Die Platzierung entsprach 7 Prozent von Siltronics Grundkapital und damit mehr als zuvor angekündigt. Durch die Veräußerung reduziert sich der Anteil von WACKER an Siltronic von 31 auf 24 Prozent. Der Spezialchemiekonzern bleibt damit nach eigenen Angaben aber größter Anteilseigner des Waferherstellers.

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Via XETRA gibt die Siltronic-Aktie am Mittwoch stellenweise 3,76 Prozent auf 93,40 Euro ab. Seit Jahresbeginn hatte sich ihr Wert zuvor nahezu verdoppelt. Für die Aktien von WACKER CHEMIE ging es am Mittwochmorgen um weitere 1,2 Prozent bergab.

/lew/stw

MÜNCHEN (dpa-AFX)