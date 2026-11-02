Playfair Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Playfair Mining hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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