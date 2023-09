Playmobil-Hersteller baut Personal ab

ZIRNDORF (dpa-AFX) - Der Playmobil-Hersteller geobra Brandstätter Stiftung will seinen Formenbau auslagern und 74 Stellen streichen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Zirndorf bei Nürnberg mit. Der Formenbau gehöre nicht mehr zu den Kernkompetenzen des Unternehmens und habe an Bedeutung verloren.

Formenbau ist der Fachbegriff für die Herstellung von Gussformen für Plastik- oder Metallteile. "In Zukunft werden Formen in deutlich geringerem Umfang benötigt, so dass eine verbesserte Kostenstruktur, aber auch mehr Flexibilität bei der Entwicklung dringend notwendig werden", hieß es in der Mitteilung.

Das Unternehmen will demnach versuchen, die Mitarbeiter in anderen Bereichen weiterzubeschäftigen. "Allerdings ist davon auszugehen, dass der Personalabbau nicht ohne Kündigungen umsetzbar sein wird", heißt es in der Mitteilung weiter./dm/DP/men