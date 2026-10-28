DAX 25.580 -0,0%ESt50 6.151 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,88 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.169 +0,7%Euro 1,1126 -0,0%Öl 115,1 +1,1%Gold 4.045 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Playmobil-Werk soll zu Rechenzentrum werden

FÜRTH/DIETENHOFEN (dpa-AFX) - Wo noch bis vor kurzem Playmobil-Spielwaren produziert wurden, entsteht jetzt ein Hochleistungs-Rechenzentrum: Die Playmobil-Mutter Horst-Brandstätter-Group baue auf dem Gelände ihres Werks in Dietenhofen einen Rechen-Campus, der auf eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt sei und Potenzial darüber hinaus habe, wie das Unternehmen mitteilte.

Werbung

Modulares System

Brandstätter stellt die Infrastruktur, Partner sollen die jeweiligen Anwendungen teils in Eigenregie bewerkstelligen. Die Angebote reichen vom bloßen Bereitstellen der Flächen mit entsprechender Netzanbindung bis zur fertigen Rechenleistung.

Die Sparte Playmobil digital sei ein neuer, eigenständiger Zweig in der Unternehmensgruppe. Bau und Betrieb des Campus werden von einem Team verantwortet, das mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rechenzentren und IT aufweise.

Günstige Netzanbindung

Der Standort in Dietenhofen biete gute Voraussetzungen für ein Rechenzentrum. Auf dem Playmobil-Areal bestehe bereits eine Anbindung an eine 110-Kilovolt-Leitung. Der Netzbetreiber N-ERGIE in Nürnberg habe die entsprechenden Netzkapazitäten zugesichert.

Werbung

"Wo über Jahrzehnte Playmobil produziert wurde, wollen wir künftig eine der wichtigsten Infrastrukturen der digitalen Zukunft ermöglichen", sagte Brandstätter-Vorstand Matthias Fauser. Große Rechnerleistungen sind vor allem für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in Zukunft mehr und mehr von Bedeutung.

Spielwaren-Produktion geschlossen

Das Gelände in Dietenhofen war bis zum Sommer das einzige deutsche Werk, in dem Playmobil Spielwaren produziert hatte. Es wurde Ende Juni geschlossen, die Produktion wurde ins Ausland verlagert. 350 Mitarbeitende verloren ihren Arbeitsplatz. Die Marke Playmobil steht bereits seit längerer Zeit wirtschaftlich unter Druck./dm/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.