PlayStudios A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

07.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat PlayStudios A mit einem Umsatz von insgesamt 48,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,14 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

PlayStudios A hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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