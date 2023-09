Country Garden-Aktie +16 %: Chinesischer Immobilienkonzern Country Garden wendet Zahlungsausfall vorerst ab

Pleite abgewendet

Mit Erleichterung haben Anleger auf die zuletzt positiven Meldungen aus dem chinesischen Immobiliensektor reagiert.

• Country Garden wendet Pleite vorerst ab

• Einigung auf Zahlungsaufschub

• Auch Erholung bei China Evergrande

Wie am Freitag bekannt wurde, konnte eine mögliche Zahlungsunfähigkeit des ins Trudeln geratenen chinesischen Immobilienkonzerns Country Garden vorerst verhindert werden. Für die Aktie des Immobilienriesen geht es an der Börse in Hongkong zeitweise 16,85 Prozent auf 1,040 HKD nach oben.

Zahlungsaufschub erhalten

Demnach hat sich das Unternehmen, das zuletzt massiv ins Trudeln geraten war, mit seinen Gläubigern auf einen Zahlungsaufschub einer etwa 492 Millionen Euro schweren inländischen Anleihe geeinigt, die ursprünglich am Samstag fällig geworden wäre. Dies geht aus einem Dokument hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach hätten rund 56 Prozent der Country Garden-Gläubiger dem Plan über Abschlagszahlungen über drei Jahre zugestimmt.

Lage bleibt angespannt

Dennoch bleibt die Lage für Country Garden und andere Vertreter der chinesischen Immobilienbranche brisant. Eine schwache Preisentwicklung am Markt für Eigenheime, bedingt durch die aktuell schwächelnde Konjunktur, macht den Branchenunternehmern das Leben schwer. Hinzu kommen sich verteuernde Kredite, die für zusätzliche Belastungen sorgen.

Diese Gemengelage bekam zuvor bereits China Evergrande zu spüren, die Aktie des massiv verschuldeten Immobilienentwicklers hat nach einer eineinhalbjährigen Handelspause seit der Rückkehr an den Aktienmarkt im August 82,12 Prozent an Wert verloren. Die Aktie von Country Garden ist seit dem Jahresstart um mehr als 50 Prozent eingebrochen.

Dass sich beide Anteilsscheine, ebenso wie die anderer Immobilienvertreter, an der Börse in Hongkong am Montag leicht erholen können, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass am Wochenende chinesische Großstädte mit einer Lockerung ihrer Hypothekenpolitik für eine zusätzliche Entspannung am Markt sorgten.



Redaktion finanzen.net