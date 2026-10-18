Plejd AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Plejd AB stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,98 SEK, nach 3,15 SEK im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plejd AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 282,8 Millionen SEK im Vergleich zu 215,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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