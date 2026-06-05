Plötzliches Comeback

Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag nicht bei allen deutschen Chipwerten weiter fort.

Am Freitag waren die Verluste der Tech-Titel an der US-Börse NASDAQ wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn dann teils noch stärker bei den asiatischen Technologiewerten.

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Hierzulande war der Infineon-Kurs am Freitag schon um neun Prozent abgesackt, er kann sich am Montag nun jedoch der Abwärtsbewegung entziehen: Im XETRA-Handel gewinnt die Infineon-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 78,17 Euro. Zum Handelsstart hatte das Papier noch klar nachgegeben, die Verluste dann jedoch schnell wieder abgebaut.

Andere Unternehmen, die mit der Chipbranche in direkter Verbindung stehen, leiden allerdings teilweise weiter. Der Waferhersteller Siltronic (-0,93 Prozent auf 90,45 Euro) und die Ausrüsterfirmen AIXTRON (+0,59 Prozent auf 54,96 Euro), PVA TePla (-0,54 Prozent auf 40,50 Euro) und SUSS MicroTec (+0,06 Prozent auf 90,05 Euro) stehen zum Wochenstart via XETRA teilweise unter Druck.

Marktbeobachter reagiert besorgt

Der Marktbeobachter Stephen Innes sprach von einem "schwarzen Montag" in Südkorea, wo der Handel eine Zeit lang wegen der Turbulenzen pausierte. Der KOSPI bewegte sich dann zuletzt in Seoul mit mehr als acht Prozent im Minus nach etwa neun Prozent im frühen Handel. "Wenn sich der heißeste Tummelplatz plötzlich in eine hektische Fluchtsituation verwandelt, bleibt das den Händlern nicht verborgen", erklärte der Managing Partner bei SPI Asset Management.

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An der New Yorker NASDDAQ waren die Kursverluste am Freitag bereits deutlich ausgeweitet worden. Die zuletzt besonders heiß gelaufenen Aktien der Chipkonzerne Arm, Marvell Technology, Micron Technology, Broadcom, Sandisk und AMD waren dort teils zweistellig abgesackt. Befeuert worden war die Bewegung vor dem Wochenende auch von einem soliden Jobbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihren Leitzins erhöhen wird.

Enttäuschte Erwartungen bei Broadcom als Katalysator

Den Auftakt der Abwärtsbewegung hatte in der vergangenen Woche Broadcom mit seinen zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen und insbesondere dem Ausblick auf die kommenden Quartale geliefert. Zwar präsentierte das Unternehmen solide Ergebnisse, doch an der Börse zählt im aktuellen Umfeld vor allem eines: die Geschwindigkeit des Wachstums im KI-Geschäft. Genau hier blieb Broadcom hinter den teils extrem ambitionierten Erwartungen der Anleger zurück.

Was bei Broadcom begann, weitete sich in der Folge rasch auf den gesamten Halbleitersektor aus. Die Aktie gilt im Markt als eine Art Indikator für die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, insbesondere im Bereich von Rechenzentren und spezialisierten Chips für Hyperscaler. Entsprechend stark war die Signalwirkung der Zahlen.

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Keine Fundamentalkrise, sondern ein Bewertungsreset

Trotz der deutlichen Kursverluste sehen viele Marktbeobachter derzeit keinen strukturellen Einbruch im KI- oder Halbleiterzyklus. Vielmehr wird die Bewegung als Neubewertung einer zuvor sehr stark gestiegenen Erwartungshaltung interpretiert. Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, Rechenleistung und Speicher bleibt hoch, doch die Börse beginnt offenbar, zwischen realem Wachstum und überzogenen Exponentialfantasien stärker zu unterscheiden. Genau diese Differenz führte nun zu dem anhaltenden Rücksetzer im Technologiesektor.

Ob es sich dabei um eine kurzfristige Konsolidierung oder den Beginn einer breiteren Sektorrotation handelt, dürfte in den kommenden Handelstagen vor allem davon abhängen, ob neue Unternehmenszahlen erneut überzeugende Wachstumsimpulse im KI-Bereich liefern.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX