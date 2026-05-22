Plug Power-Aktie mit starker Woche - Was Anleger wissen müssen

Die Plug-Power-Aktie hat eine aussergewöhnlich starke Handelswoche hingelegt. Auslöser ist ein wichtiges Wasserstoffprojekt in Grossbritannien, das dem US-Unternehmen operative Fortschritte und neue Fantasie im europäischen Markt verschafft.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch