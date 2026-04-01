Die Plug Power-Aktie legt deutlich zu und profitiert von positiven Unternehmensmeldungen. Ein Grossauftrag und mehr Transparenz treiben die Fantasie der Anleger. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty im Fokus Samsung mit Rekordgewinn. Lufthansa: 100 Jahre Linienflugverkehr in Berlin. DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet. BVB besiegt Stuttgart im Topspiel. Ceconomy: Konkurrenz wittert neue Marktchancen durch JD.com-Übernahme. Weinand wird Aufsichtsratschef bei EVOTEC. Aurubis steigt nach Analystenlob. ASML-Aktie bricht nach US-Gesetzentwurf ein. UMG nach Pershing-Gebot beflügelt.

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