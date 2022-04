Plug Power mit Expansionsplänen

Im Duisburger Freihafen ist das europäische Service- und Logistikzentrum des US-amerikanischen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power eröffnet worden Die grüne Wasserstoff-Expansion nimmt Fahrt auf.

Jährlich sollen dort bis Ende 2025 rund 500 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Plug Power bedient von Duisburg aus Kunden in Frankreich, Belgien, England, Spanien und Polen.

Die 6.500 Quadratmeter große Anlage umfasst den Angaben zufolge technische Labors, ein Zentrum für Überwachung, Diagnose und technischen Support, einen Generator für grünen Wasserstoff mit eigener Elektrolyseur-Infrastruktur, ein Logistikzentrum sowie Schulungsräume.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Standort befinden sich schon mehrere Gabelstapler, die innerhalb von 90 Sekunden mit Wasserstoff betankt werden können. Auch ein Transporter mit Brennstoffzellenantrieb setzt Plug Power ein. Das Fahrzeug – das Produkt eines Joint Ventures mit Hersteller Renault – soll eine Reichweite 400 km haben.

Plug Power betreibt zusammen mit Renault das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Joint-Venture: Hyvia. Die Unternehmung wurde im Juli vergangenen Jahres gegründet. Seitdem stellte Hyvia mehrere Prototypen mit H2-Antrieb vor. Im März eröffnete Hyvia zudem ein Werk in der Refactory von Renault im französischen Flins. Dort will das Unternehmen Brennstoffzellenmodule auf Grundlage der Technologie von Plug Power montieren und testen.

Plug-Power-Aktie scheitert zunächst am Widerstand

Die Aktie von Plug Power hat erst vor wenigen Tagen ein frisches Jahreshoch bei 32 Dollar markiert, ist aber schnell wieder zurückgefallen. Die Aktie erholt sich aktuell wieder leicht, aber der MACD (Momentum) dreht abwärts. Der leichte Aufwärtstrend seit Ende Januar ist allerdings weiterhin intakt. Die nächste Unterstützung liegt etwas oberhalb von 21 Dollar.

