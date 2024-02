Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power springt am Mittag hoch

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 4,90 USD nach oben.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,1 Prozent auf 4,90 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.375.215 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 18,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 285,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Bei 2,26 USD fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,557 USD je Plug Power-Aktie.

