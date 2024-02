Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power springt am Nachmittag hoch

So bewegt sich Plug Power

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11,6 Prozent auf 4,96 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 11,6 Prozent auf 4,96 USD zu. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 5,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 40.275.072 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,88 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 73,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2024 Kursverluste bis auf 2,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,42 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,71 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,557 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Zukunft von NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie gesichert? Plug Power könnte staatlichen Milliardenkredit erhalten

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen