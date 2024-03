Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 8,0 Prozent auf 3,01 EUR.

Die Plug Power-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 3,01 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 2,97 EUR. Bei 3,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 628.284 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 13,39 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 344,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 33,19 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 10.11.2023 vor. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,577 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

